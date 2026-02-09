Le nouvel état-major de Qovoltis

L’équipe de direction de Qovoltis @Qovoltis

Une page se tourne chez Qovoltis. Le fondateur de cette entreprise spécialisée dans la recharge électrique, Ehsan Emami, vient de céder sa place de président à Serge Subiron. Ce changement vient ponctuer un large renouvellement de l’équipe de direction depuis la levée de fonds réalisée en 2024 auprès d’Epopée Gestion aux côtés des historiques, Andera Partners et l’entrepreneur Pâris Mouratoglou.

« La direction de Qovoltis est aujourd’hui constituée autour ...

