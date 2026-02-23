Le nouvel état-major de la Commission de régulation de l’énergie

Révolution à la Commission de régulation de l’énergie (CRE). L’autorité indépendante chargée du contrôle de la bonne concurrence sur les marchés de l’énergie, vient de renouveler son collège de cinq commissaires, l’un des deux organes de décision de la CRE avec le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS).

Depuis août 2022, le collège est présidé par Emmanuelle Wargon. Son accession n’a pas été un long fleuve tranquille, vue comme un « recasage » d’une ministre d’Emmanuel Macron par les parlementaires majoritairement opposés – mais pas à une majorité suffisamment qualifiée – à sa nomination susceptible, selon eux, de dégrader l’indépendance de l’institution. Sa place est dorénavant faite et peu remise en question. Son nom a toutefois momentanément circulé en cette période de mercato pour prendre la tête d’autres institutions, comme RTE ou la Cour des comptes.