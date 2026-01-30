Ce n’est un secret pour personne : l’économie de l’hydrogène vert va mal. Au point d’obliger les entreprises du secteur à prendre des mesures drastiques. Selon La Tribune, le producteur emblématique d’hydrogène vert Lhyfe s’apprête à se séparer de près de la moitié de ses ...
Lhyfe en passe de réduire drastiquement ses effectifs
