Lhyfe en passe de réduire drastiquement ses effectifs

Par
Paul Messad
-
@Lhyfe

Ce n’est un secret pour personne : l’économie de l’hydrogène vert va mal. Au point d’obliger les entreprises du secteur à prendre des mesures drastiques. Selon La Tribune, le producteur emblématique d’hydrogène vert Lhyfe s’apprête à se séparer de près de la moitié de ses ...

