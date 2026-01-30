Eolien : refus juridiques en hausse, autorisations en baisse en 2025

(c) – Jacopo Landi

Article complété le 2/2

Les autorisations accordées aux projets éoliens terrestres en France sont en baisse en 2025, d’après les recherches du bureau d’études Wattabase. En agrégeant les données des préfectures, il en ressort que 1,37 GW a été autorisé l’année dernière contre 1,5 GW en 2024 et 1,51 GW en 2023. Le résultat ...