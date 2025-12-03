Éolien en mer : épilogue d’un plan social tactique pour RWE

Après deux mois d’âpres négociations, RWE et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) sont tombés d’accord sur un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour les employés de la branche « éolien en mer » de « RWE Renouvelables France », la filiale française du mastodonte de l’énergie allemand, RWE. Le plan, signé ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences