Audit sur les EnR : le choix de Jean-Bernard Lévy « scandalise » la filière 

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
Capture d’écran (c) Assemblée nationale

Le Premier ministre a confié à Jean-Bernard Lévy, président du Conseil Français de l’énergie et ancien PDG d’EDF, et à Thierry Tuot, conseiller d’État et ancien directeur général de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), une mission sur « l’optimisation des soutiens publics aux énergies renouvelables électriques et au stockage », confirme-t-il dans un communiqué de presse, après les révélations du quotidien Les Echos ce matin. Objectif : « proposer un modèle ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentÉolien en mer : épilogue d’un plan social tactique pour RWE