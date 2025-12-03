Audit sur les EnR : le choix de Jean-Bernard Lévy « scandalise » la filière 

Le Premier ministre a confié à Jean-Bernard Lévy, président du Conseil Français de l’énergie et ancien PDG d’EDF, et à Thierry Tuot, conseiller d’État et ancien directeur général de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), une mission sur « l’optimisation des soutiens publics aux énergies renouvelables électriques et au stockage », confirme-t-il dans un communiqué de presse, après les révélations du quotidien Les Echos ce matin. Objectif : « proposer un modèle ...

