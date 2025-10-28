L’énergie, plus gros budget « écologie » du projet de loi de finances

Selon la Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale (SPAFTE), dévoilée hier, l’Etat et ses opérateurs (Ademe, etc) consacreront 48,9 Mds€ en 2026 à des actions favorables à la transition écologique et énergétique, tous secteurs confondus. Ce montant progresse de 2,8 Mds€ par rapport à 2025. La somme dédiée uniquement à l’énergie devrait atteindre 13,7 Mds€, en hausse de 3,1 Mds€ par rapport au projet de loi de finances de 2025. En parallèle, le montant couvert par les certificats d’économies d’énergie est estimé à 9,5 Mds€, soit 35% de plus que les 7 Mds€ du projet de loi de finances de 2025.

