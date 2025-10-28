Pearl Infrastructure prend le contrôle d’Energy Pool

Centre opérationnel d’Energy Pool (crédit : Energy Pool)

« Les besoins en flexibilité augmentent, ça bouge sur tous les marchés, que ce soit en Europe ou dans d’autres géographies. » Christophe Nebon, président du directoire d’Energy Pool, justifie en ces termes l’augmentation de capital annoncée ce 28 octobre par la société fondée en 2009 pour déployer des solutions de flexibilité chez les électro-intensifs. D’après les informations de GreenUnivers, Energy Pool ...