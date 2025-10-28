Des réseaux de chaleur menacés par la baisse du prix du gaz

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
Chaufferie Bois d’Annemasse (Crédit : Guilhem Vellut – Flickr)

Pour l’instant, la filière des réseaux de chaleur « va bien ». Les chiffres récemment dévoilés pour l’année 2024 le confirment et « 2025 sera encore une bonne année », assure Yann Rolland, président de la branche Réseaux de chaleur et de froid de la Fedene. Avec un bémol : « il y a quand même aujourd’hui un enjeu majeur : permettre aux nouveaux réseaux de ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentL’énergie, plus gros budget « écologie » du projet de loi de finances
Article suivantStockage innovant : le français Yotta mise sur l’allemand Sax Power