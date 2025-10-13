Le turbinier éolien chinois MingYang s’implante en Ecosse

@MingYang

L’initiative est spectaculaire. Au moment où la Chine décide de nouveaux contrôles sur l’exportation de ses terres rares quasi monopolistiques, nécessaires entre autres aux éoliennes que fabriquent des turbiniers occidentaux dorénavant en difficulté, MingYang a dévoilé vendredi 10 octobre une décision d‘investissement majeure en Ecosse. Le turbiner chinois y prévoit d’ici trois ans ...

