En Hongrie, le solaire triomphant affronte sa première crise de croissance

Depuis l’année dernière, les centrales photovoltaïques contribuent à environ 25% de la production annuelle d’électricité en Hongrie. Tout simplement le taux de pénétration le plus élevé… au monde. Plus de 9 GW solaires parsèment désormais le territoire des Magyars. Pendant la seule année 2024, 1,5 GW ont été installés. Comparaison n’est pas raison, mais rapporté à la production globale d’électricité et au PIB, c’est comme si la France avait produit 140 TWh solaires et installé 20 GW photovoltaïques l’an dernier, contre 23 TWh et 5 GW dans les faits. A ce rythme, la Hongrie ne peut que dépasser son objectif, déjà rehaussé une fois, de 12 GW en 2030.

Quinze années d’hyper-croissance

Pour se transformer en eldorado du solaire en moins de 15 ans, ...