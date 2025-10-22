Raccordements : solaire et stockage tiennent le rythme [Enedis]

Au troisième trimestre de l’année, Enedis a raccordé à son réseau de distribution 1,5 GW de capacités photovoltaïques et 58 MW de stockage. Les deux filières confirment leurs dynamiques. Avec respectivement 4,3 GW et 142 MW supplémentaires depuis le début 2025, elles ont déjà – en trois trimestres – installés presque autant que sur l’année 2024 entière (4,7 GW et 146 MW).

Le segment 100-250 kW pavoise

A une nuance près mais de taille, concernant ...