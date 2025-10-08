Canadian Solar réduit l’empreinte carbone de ses modules photovoltaïques

@Canadian Solar

Le fabricant de panneaux solaires Canadian Solar a lancé en août un module à faible empreinte carbone. Annoncée à 285 kg CO₂eq/kW, elle l’autorise en théorie à bénéficier en France du taux de TVA réduit à 5,5% mis en place le 1er octobre pour le marché des logements et les sites de moins de 9 kW ; cet avantage fiscal suppose une empreinte carbone inférieure à 530 kgCO 2 eq/ kWc.