Canadian Solar réduit l'empreinte carbone de ses modules photovoltaïques

GreenUnivers
@Canadian Solar

Le fabricant de panneaux solaires Canadian Solar a lancé en août un module à faible empreinte carbone. Annoncée à 285 kg CO₂eq/kW, elle l’autorise en théorie à bénéficier en France du taux de TVA réduit à 5,5% mis en place le 1er octobre pour le marché des logements et les sites de moins de 9 kW ; cet avantage fiscal suppose une empreinte carbone inférieure à 530 kgCO2eq/ kWc.

L’industriel sino-canadien ...

