« Aucun problème pour trouver des panneaux solaires adaptés à la TVA réduite » [Krannich Solar France]

Le grossiste Krannich Solar distribue depuis 30 ans des panneaux solaires dans le monde. En février, Michaël Godet a pris la direction générale de la filiale française de ce groupe présent dans 27 pays. Ce commercial de métier sort de deux ans et demi chez le fabricant de panneaux solaires français Voltec Solar, où il a occupé les fonctions de directeur commercial, puis directeur général adjoint. « Au contact des fournisseurs, des installateurs, des développeurs, des autres grossistes, des fabricants, j’ai désormais une vision à 360 degrés de mon secteur », confie-t-il.

Michaël Godet éclaire l’impact de ...