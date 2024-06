A Pau, la fosse de stockage thermique franchit une première étape

@Aalborg csp

Un signal favorable pour la technique du stockage intersaisonnier de calories dans des fosses. A Pau, Engie Solutions et Newheat lancent avec la municipalité les études de faisabilité pour un Pit Thermal Energy Storage (PTES) destiné à accumuler pendant l’été la chaleur excédentaire d’un incinérateur et à la restituer l’hiver. Le projet pyrénéen va être soutenu par le programme de R&D européen Treasure doté de 10 M€ et consacré au chauffage urbain d’origine renouvelable.

Le procédé consiste à accumuler puis restituer ...