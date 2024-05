Autoconsommation, parkings, CEE… : les textes au menu du CSE

Parmi les textes présentés au Conseil supérieur de l’énergie (CSE) le 7 mai et en dehors de l’arrêté sur le seuil des émissions de gaz à effet de serre pour l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, deux arrêtés sur l’autoconsommation collective et individuelle, un décret sur la solarisation des parkings et un arrêté sur un programme de l’Ademe encourageant les véhicules lourds électriques, financé par les certificats d’économies d’énergie (CEE) à hauteur de 130 M€.

Deux projets d’arrêtés ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte