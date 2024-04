Gaz renouvelables : diversifier les modes de production pour atteindre les objectifs

Pour atteindre l’objectif de 20% d’intégration de gaz renouvelables dans le réseau national d’ici 2030, les professionnels du biométhane parient sur la diversification des technologies de production. C’est ce qui ressort de la présentation du “Panorama des Gaz Renouvelables en 2023”, dévoilé le 23 avril par Jules Nyssen président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER), et les représentants de GRDF, Terega, GRTgaz et Gaz et Territoires, consultable en fin d’article.

Un panel déjà divers

Présentation du panorama des gaz renouvelables 2023, 23 Avril 2024, Paris Crédit : Pauline Guibert