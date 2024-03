Le soutien aux petites centrales solaires au sol toujours très attendu

@Colibri Solar

Des contacts sont au programme entre les syndicats de la filière photovoltaïque et les pouvoirs publics sur l’arrêté tarifaire solaire dit “petit sol” ou encore “S24”, laissant espérer une sortie de ce texte avant la fin du semestre. Il était attendu l’année dernière et d’ailleurs baptisé « S23 ». Configuré en guichet ouvert, il prévoit un tarif d’achat pour les centrales solaires de moins de 400 kW et un complément de rémunération au-delà et jusqu’à 1 MW, à des prix encore à fixer. Ces projets ...