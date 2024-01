L’état-major d’Arverne Group

Pierre Brossollet @Arverne Group

Une PME avec une direction expérimentée et une stratégie large rappelant celle des grands énergéticiens. Dédiée à la géothermie et la production de lithium, dotée d’importants moyens financiers depuis son arrivée en Bourse, Arverne Group est “une jeune entreprise de 150 personnes mais avec une ambition de major et qui va investir plusieurs milliards d’euros, en essayant de renverser la table dans un secteur qui ronronne encore un peu”, prévient Pierre Brossollet.

Fondateur de l’entreprise en 2018, ...