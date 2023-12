Les trois associés dirigeants @cve

Sept business units et cinq directions sont au coeur de l’organisation du développeur-producteur d’EnR, basé à Marseille et désormais installé sur trois continents avec plus de 400 salariés. Il est actif dans la production d’électricité solaire, de biométhane et d’hydrogène, qu’il vise à distribuer en circuit court. CVE a préservé ...