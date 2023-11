La centrale photovoltaïque avec stockage Hamaha inaugurée par Akuo Energy à Mayotte.

Au vu des raccordements solaires et éoliens pour les neuf premiers mois, 2023 se présente plutôt pas mal pour la filière photovoltaïque et semble même partie pour un record : 2,2 GW supplémentaires ont été raccordés contre 1,9 GW au cours de la même période en 2022. La production photovoltaïque est en hausse de 18,7% et représente 5,7% de la consommation électrique, selon ...