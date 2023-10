Pierre Abadie, co-responsable de la stratégie de private equity dédiée à la décarbonation et directeur Climat du groupe Tikehau Capital

Depuis le lancement il y a cinq ans de son fonds de capital-investissement T2 Energy Transition et de sa stratégie en faveur de la transition énergétique, avec la conviction que celle-ci passe nécessairement par l’ensemble des secteurs – industrie, énergie, bâtiment, transport… – Tikehau Capital accélère ses investissements dans la décarbonation des PME et ETI européennes. Dirigé par Pierre Abadie, responsable climat du groupe, et Mathieu Badjeck ...