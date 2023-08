Retrouvez ici l’outil de suivi et analyse des résultats des appels d’offres EnR français préparé par la rédaction de GreenUnivers. Il permet de retrouver rapidement les calendriers, les volumes appelés et adjugés, les lauréats et les prix moyens de chaque compétition. Les cahiers des charges sont aussi régulièrement mis à jour suite à leur publication par la Commission de régulation de l’énergie.

Chacun des tableaux est complété en temps réel dès que des nouveaux résultats sont annoncés. Les compétitions répertoriées ci-dessous font partie de la période PPE2, mais chaque article qui le requiert contient un lien pour retrouver les résultats de la CRE4. L’appel d’offres dédié au biométhane figure déjà dans la liste même si les premiers lauréats ne sont pas encore connus.