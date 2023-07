Nicolas Garnier @Amorce

L’ancrage territorial, c’est l’ADN de l’association Amorce qui se définit elle-même comme « le premier réseau français d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités et acteurs locaux » dans la transition écologique. Si elle intervient sur l’eau et les déchets, elle s’est aussi fait une spécialité de défendre une transition énergétique ancrée dans les territoires, notamment via les réseaux de chaleur. Constitué de 50 membres, son conseil d’administration est ...