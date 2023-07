[Baromètre GreenUnivers] Notre baromètre compte pas moins de 121 opérations sur les six premiers mois de 2023. Elles ont concerné 119 entreprises, ce qui est nettement au-dessus des 68 levées de fonds enregistrées pendant les six premiers mois de 2022. Malgré un environnement économique tendu et un ralentissement général des financements, les entreprises de la transition énergétique et écologique confirment leur attrait aux yeux des investisseurs et établissent un nouveau record semestriel de collecte. En valeur, la progression par rapport au S1 2022 est de 23%. Les financiers apportent 74% des fonds collectés, comme l’a montré le baromètre des levées de fonds de France Invest, réalisé sur un périmètre plus limité à partir des données de GreenUnivers.

EnR, mobilité et agriculture dans le top 3

Les énergies renouvelables ...