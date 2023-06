L’énergie représente l’un des quatre domaines de compétences de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), puissante association de collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau, ses trois autres thématiques étant l’eau, le numérique et la gestion des déchets.

Anne Barbarin, cheffe du département énergie de la FNCCR

La FNCCR indique regrouper la quasi-totalité des autorités organisatrices de l’énergie (AOE). Son président est Xavier Pintat, sénateur honoraire et président du Syndicat départemental d’énergie électrique la Gironde (SDEEG) et son vice-président délégué, Guy Hourcabie, qui préside le Syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre (SIEEEN).

Le département énergie est dirigé depuis janvier par ...