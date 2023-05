Quelles chances pour l’usine solaire d’Holosolis ?

Verkor dans l’industrie des batteries, GravitHy dans l’hydrogène pour la sidérurgie et maintenant Holosolis dans le photovoltaïque. Avec à la manœuvre dans les trois cas, l’EIT InnoEnergy, « company builder » européen pour reprendre la description de Karine Vernier, sa présidente pour la France. Pour amorcer sa méga-usine solaire, l’investisseur et accélérateur de start-up s’est associé avec le développeur surtout agrivoltaïque TSE mais aussi le groupe immobilier et de logistique Idec – pour sa part déjà présent dans Verkor et GravitHy.

C’est l’une des annonces vedettes de Choose France, 6e sommet de l’investissement en France organisé aujourd’hui par le gouvernement à Versailles. Ce soutien au plus haut niveau, avec ses promesses de subventions mais pas seulement, amorce la montée en puissance du consortium Holosolis et la possibilité d’agréger ...