Agrivoltaïsme : TSE collecte 130 M€

La « canopée solaire » de TSE à Amance en Haute-Saône, @julienbrustudio

D’importants moyens financiers commencent à être mobilisés pour l’agrivoltaïsme. En pointe dans ce secteur, TSE vient de lever 130 M€. Ils sont apportés par Eurazeo accompagné par Bpifrance avec 2 fonds et un groupement d’investisseurs du groupe Crédit Agricole représenté notamment par Idia Capital Investissement et Amundi. C’est la première augmentation de capital depuis la constitution en 2018 de l’entreprise sous sa forme actuelle par Mathieu Debonnet (Altus, Thirdstep Energy devenu TSE) et Pierre-Yves Lambert (Emeraude Energy) notamment.

TSE a depuis ...