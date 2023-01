France Gaz (ex AFG) mise à fond sur les gaz renouvelables

Ne dites plus Association française du gaz mais France Gaz. Adoptée aujourd’hui par le syndicat professionnel, la nouvelle appellation veut signaler « une vision globale de la chaîne du gaz », selon son président Jean-Marc Leroy. Mais aussi et même surtout évoquer la souveraineté énergétique et donc s’appuyer sur les gaz d’origine renouvelable, dans un contexte de baisse de consommation du gaz naturel : – 14% estimé pour 2022 et à dix ans, passage sous la barre des 400 TWh brûlés chaque année en France. D’où le slogan « Ensemble transformons l’énergie » et un discours institutionnel ...