Nouvelle donne pour le financement des EnR [Dossier]

Les professionnels des énergies renouvelables étaient réunis le 5 juillet dans les salons de l’hôtel des Arts et Métiers à Paris pour parler du financement des projets renouvelables. Rendez-vous annuel, la conférence de GreenUnivers a réuni 250 participants et 14 intervenants qui ont abordé les brusques changements des conditions de marché ces derniers mois, et leurs impacts sur le financement des infrastructures.

Inflation galopante, relèvement des taux d’intérêt, perturbations sur les chaînes d’approvisionnement des composants, guerre en Ukraine… Les facteurs de perturbations n’ont pas manqué sur la dernière année. La flambée des cours de l’électricité et du gaz offrent parallèlement des opportunités sans précédent en France en matière de corporate power purchase agreements (CPPA), voire de modèles de vente de l’électricité d’origine renouvelable directement sur le marché. Les nouveaux business models ont ainsi tenu une part importante des échanges entre les professionnels, avec des témoignages sur le financement des projets innovants : solaire + stockage, éolien flottant, biogaz, hydrogène…

Retrouvez ci-dessous les comptes-rendus des différentes interventions et tables rondes :