Faurecia signe avec Engie et EDP pour 100 MW d’énergie solaire

Très actif dans la mobilité hydrogène et visant la neutralité carbone de scope 1 et 2 en 2025, le producteur d’équipements automobiles Faurecia a signé un accord avec les énergéticiens Engie et EDP pour l’installation de panneaux solaires sur plus de 150 de ses sites, répartis dans 22 pays. Au total, 100 MW seront mis en service ...

d’ici fin 2023.

Cela équivaut à une surface d’environ 100 hectares. Plus de 30% de cette capacité seront installés avant la fin 2022, assure Faurecia dans un communiqué. L’électricité ainsi produite représentera 7% des besoins de l’entreprise.

Sélectionnés par une procédure d'appel d'offres, Engie et EDP seront en charge de la fourniture, de l'exploitation et de la maintenance des modules. Ils ont signé des PPA de 15 ans avec Faurecia et vont se repartir les zones géographiques disponibles. 14 pays ont été attribués à Engie, qui a confié le contrat à la structure Engie Impact (France, Allemagne, Royaume-Uni, Brésil, Inde, Mexique, Pays-Bas, République Tchèque, Hongrie, Maroc, Roumanie, Slovaquie, Afrique du Sud, Pologne) et les 8 autres à EDP (Etats-Unis, Chine, Portugal, Espagne, Italie, Corée du Sud, Japon, Thaïlande).