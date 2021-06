Electricité : le prix monte, la demande de visibilité aussi

Les producteurs d’électricité sont à la fête en ce moment. Les prix sur le marché de gros sont orientés à la hausse en France et en Europe : 83,18€/MWh hier pour le produit day ahead baseload France sur le marché Epex spot, à comparer à moins de 70€/MWh il y a un mois et autour de 20€/MWh il y a un an en sortie de confinement. Les contrats à terme vont dans le même sens, à un mois mais aussi à un an et plus*. Le mouvement est par ailleurs marqué par une volatilité croissante, des cours négatifs ayant par exemple été subis pendant plusieurs heures le samedi 13 et le dimanche 14 juin dans plusieurs zones de marché.

« Au delà des événements conjoncturels comme l’indisponibilité ponctuelle d’un moyen de production, cet univers de prix hauts s’explique par deux tendances de fond, analyse Damien Heddebaut, associé du cabinet d’études et de conseil Watt’s Next. D’une part l’envolée et le maintien à un niveau élevé du prix de la tonne de CO2 – 53,84€/t hier sur le marché Ice EUA pour livraison en décembre, NDLR -, de l’autre la ...