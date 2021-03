Voltalia a engrangé 1 GW de nouveaux contrats en 2020

(@ Voltalia)

Par les temps qui courent, peu d’entreprises peuvent se targuer de garantir leurs revenus bruts sur une très longue période. Les producteurs d’électricité renouvelable font partie des happy few. Voltalia par exemple : 6,5 Mds€ assurés sur les 17 ans qui viennent, soit 28 fois le chiffre d’affaires 2020. Un montant proche de celui de Neoen, qui annonce 6,2 Mds€ de visibilité pour 13 ans, promis par ces contrats à long terme avec des acheteurs, surtout publics pour l’instant mais de plus en plus privés.

La comparaison entre les deux bolides français du développement 100% EnR sur un scope international et cotés sur Euronext Paris s’arrête à un trait distinctif de Voltalia, qui a présenté aujourd’hui ses résultats 2020.

Source : Voltalia

Les services en forme

Depuis l’achat pour une bouchée de pain du portugais Martifer Solar en 2016, la filiale de Creadev, holding de la famille Mulliez (Auchan, Decathlon…), a parié sur ...