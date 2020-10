Bornes de recharge : Engie veut profiter de « la dynamique de marché »

(@Avere France)

Pour les opérateurs de bornes de recharge accessibles au public, c’est the place to be. Le ministère délégué aux Transports présentera lundi matin 12 octobre son plan de déploiement accéléré, en un an, de 70 000 points de charge supplémentaires en voirie. L’Hexagone en compte pour le moment 29 854, selon le dernier recensement de l’Avere en juillet. Des engagements chiffrés et respectifs sur la contribution à l’objectif ont été obtenus par les pouvoirs publics de la part des « acteurs majeurs des filières autoroutière, de l’énergie et de la grande distribution » , selon le communiqué ministériel.

Ce sera l’occasion d’y voir plus clair parmi les protagonistes potentiels. Total, Shell, EDF, Engie et la CNR, Ionity, Allego (avec Casino notamment), Bouygues Energies et Services, Spie, Vinci… mais aussi des PME régionales ...