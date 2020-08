Nouvelle édition pour le concours d’innovation i-Nov

La 6ème vague du Concours d’innovation i-Nov a été lancée par le gouvernement. Financé par le Programme des Investissements d’Avenir (PIA) et opéré par l’Ademe et Bpifrance, il permet de soutenir l’émergence d’entreprises à gros potentiel. Les candidatures sont ouvertes aux start-up et PME jusqu’au 6 octobre 2020.

8 thématiques

Le concours sera articulé autour de huit thématiques réparties entre l’Ademe et Bpifrance. La première traitera les dossiers ayant trait à l’hydrogène, la performance environnementale des bâtiments, l’adaptation des territoires au changement climatique et métrologie des expositions environnementales, et l’économie circulaire. De son côté, Bpifrance se chargera des projets liés à la réduction de l’empreinte écologique du numérique, à l’espace, au numérique « Deep Tech » et à la santé. Les lauréats verront leurs projets de recherche, développement et innovation cofinancés dans une fourchette comprise entre ...