Eolien en mer : Saipem rejoint le projet Agnes

Saipem a signé aujourd’hui un memorandum of understanding (MoU) pour intégrer le complexe italien d’énergies renouvelables Adriatic green network of energy sources (Agnes) aux côtés des développeurs QINT’X Holding et AGNES Srl. Le groupe parapétrolier italien (détenu à 30% par Eni), qui subit de plein fouet la crise du secteur de l’Oil&Gas, est de plus en plus actif sur le marché des énergies renouvelables en mer.

Eolien + solaire + hydrogène

Le complexe Agnes est un ambitieux projet au nord de la mer Adriatique. Il consiste en ...