Rénovation énergétique : Homeys lauréate du Concours de l’innovation de l’Ademe

La start up parisienne de pilotage des consommations dans le bâtiment Homeys obtient 414 000 € d’aide pour développer son outil d’analyse de données Odadre*. Il vise à mieux cibler les travaux de rénovation énergétique et évaluer leur effet réel. Le soutien provient du Concours d’innovation i-Nov Vague 4 organisé par l’Ademe et alimenté par le Programme d’investissements d’avenir. L’aide se ventile en deux tiers de subventions et le solde en avance remboursable. En parallèle, Homeys, fondée par Mathieu Anderhalt et Henri de Noblens, un ingénieur centralien en provenance de Saint-Gobain, annonce finaliser une levée de fonds visant ...