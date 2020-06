« Encourageons la demande et l’offre suivra » [Economie d’Energie]

Entretien avec Myriam Maestroni, directrice générale d’Economie d’Energie (groupe La Poste) –

La société Economie d’Energie est spécialisée dans la création de plateformes en ligne pour faciliter les travaux d’efficacité énergétique et dans les certificats d’économies d’énergie (CEE). Fondée en 2011 par Myriam Maestroni, elle a été rachetée fin 2019 par La Poste, sans doute un précieux soutien pour encaisser le choc engendré par le Covid-19. L’an dernier, Economie d’Energie réalisait un chiffre d’affaires de plus de 150 M€, contre 86 M€ en 2018. Cette année, même si la crise sanitaire est venue perturber l’activité, elle maintient sa stratégie alliant relation-client et outils numériques. En ligne de mire, un intérêt pour l’autoconsommation et la mobilité.

GreenUnivers : Comment se déroule l’intégration d’Economie d’Energie au sein du groupe La Poste ?

Myriam Maestroni : Economie d’Energie conserve son autonomie. Avec 350 personnes, c’est une entité de taille conséquente ! Une réflexion est tout de même en cours sur ...