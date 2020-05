Ultimes arbitrages pour le plan de relance européen

Quel objectif climatique ? Les discussions avancent aussi pour muscler l’ambition climatique à l’horizon 2030, aujourd’hui fixée à -40% d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Plusieurs scénarios sont en préparation (-50%, -55%, voire plus). La Commission doit présenter une étude d’impact en septembre. Les eurodéputés vont prendre position cet été selon Pascal Canfin, en tout cas en ce qui concerne la commission Environnement qu’il préside, et « au plus tard début octobre » pour le Parlement dans son ensemble. « Il faut s’attendre à ce que la position des eurodéputés soit au minimum de -55%, voire davantage pour disposer d’une marge de négociation avec les Etats-membres ». Du côté des Etats justement, « on n’est pas loin d’arriver à une majorité qualifiée favorable à -55% », analyse l’eurodéputé. La Pologne, très charbonneuse, ne devrait pas bloquer le processus, en échange de financements et de flexibilité dans la mise en œuvre. La position de l’Allemagne, qui présidera l’Union européenne au second semestre, sera décisive. A ce stade, la coalition au pouvoir outre-Rhin est divisée entre le SPD « très favorable » et la CDU « très opposée » aux -55%.