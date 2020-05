Total tient son premier projet éolien en mer

Deux années après que Philippe Sauquet ait confié à GreenUnivers les ambitions de Total dans l’éolien en mer, le groupe entre enfin dans le concret. Selon nos informations, il va annoncer dans les prochains jours ...

l’acquisition d’une part significative d’un projet éolien en mer d’envergure, actuellement en développement au large du Royaume-Uni. Ce sera le premier projet industriel posé en mer de l’énergéticien français.

Hornsea ?

Au petit jeu du parc mystère, l’intuition penche en premier lieu vers les projets du danois Orsted, le compagnon de route de Total, avec Elicio, à l’appel d’offres de Dunkerque l’année dernière. Cela semblerait cohérent et cela tombe bien, le groupe danois en mène deux particulièrement en vue : Hornsea 1 (1 200 MW) et 2 (1 400 MW). La première tranche est quasiment opérationnelle. La dernière turbine a été installée en octobre 2019 et le parc est dans une phase de tests. Il est détenu à 50% par Global Infrastructure Partners (GIP). Les travaux de la deuxième tranche n’ont quant à eux pas encore commencé. Sa mise en service est quant à elle prévue en 2022. Il serait à n’en pas douter un objet de choix pour Total.

Outre ces deux parcs, trois autres sont actuellement en phase de construction au Royaume-Uni : East Anglia One (714 MW) détenu par Scottish Power Renewables, la filiale du groupe espagnol Iberdrola, et Macquarie’s Green Investment Group (GIG). La dernière turbine a été installée récemment, en avril dernier. Moray East (950 MW) semble un candidat peu naturel, le projet étant déjà détenu par Engie, EDP et Mitsubishi. Les travaux ont commencé en début d’année, à l’instar du projet Triton Knoll (860 MW), détenu par Innogy (59%), J-Power (25%) et Kansai Electric Power (16%).

Pas de résolution pro-climat en AG

Poussé par une partie de ses actionnaires à se mettre en conformité avec l’Accord de Paris, le groupe Total tenait aujourd’hui son assemblée générale. La résolution pro-climat présentée par le groupe d’institutionnels comprenant entre autres Financière Meeschaert, le Crédit Mutuel Asset Management, et le groupe Edmond de Rothschild, n’a pas été approuvée, avec uniquement 16,8% de votes favorables. Cette résolution visait à pousser le groupe à aller plus loin en matière d’ambition climatique. Ce dernier a fait un pas en annonçant un objectif de neutralité carbone en 2050, en scope 3 mais uniquement en Europe. La stratégie de Total en l’espèce consiste avant tout à se doter d’un parc d’énergies renouvelables significatif, 25 GW en 2025, et de développer la technologie de captage et stockage de CO2 (CSC), à l’instar de la récente décision d’investissement sur le projet Northern Lights.

Une stratégie qui ne convient guère à ce groupe d’actionnaires qui préfèrerait un objectif et un plan de réduction en valeur absolue des gaz à effet de serre émis directement et indirectement par le groupe, et le scope 3 au niveau mondial, et non européen. Il a indiqué son intention de poursuivre le dialogue avec Total pour aller en ce sens.