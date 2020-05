« Le business model de demain dans la mobilité, c’est le BtoBtoC » [Via-ID]

Entretien avec Yann Marteil, directeur général de Via-ID –

Spécialisé sur les nouvelles mobilités durables, Via-ID se positionne à la fois comme investisseur, accélérateur de start-up et défricheur pour sa maison-mère Mobivia. Avec ses bureaux à Lille et Paris, mais aussi Berlin, San Francisco et Singapour, il est à l’affût des tendances émergentes dans les transports, un secteur profondément bouleversé par la crise sanitaire Covid-19. Dans ce contexte incertain où les cartes sont rebattues, quelles évolutions anticipe Via-ID ? Ses priorités d’investissement vont-elles changer ? Les réponses de Yann Marteil.

GreenUnivers : Comment Via-ID gère-t-il ses participations pendant la crise sanitaire ?

Yann Marteil : Il n’y a pas de recette unique, nous essayons de développer des relations spécifiques avec chaque start-up dans laquelle nous investissons, car ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Une start-up est fragile, elle doit trouver son modèle économique tout en relevant le défi de son financement. La dimension humaine y est toujours très prégnante, mais différente d’un cas à l’autre. Dans une période incertaine comme aujourd’hui, il faut faire attention aux stratégies de stop & go. On peut réduire fortement la voilure, mais pas arrêter brusquement son activité, ni son soutien. Il reste tout de même très important d’avoir un message d’honnêteté et de transparence vis-à-vis des entrepreneurs.

GU : La crise va-t-elle modifier vos critères d’investissements ?

YM : A très court terme – jusqu’à septembre – nous n’allons pas ...

« Nous voulons trouver deux ou trois pépites »

chercher de nouveau à investir. L’intégralité de nos moyens proviennent du groupe Mobivia, qui vient de faire une demande de prêt garanti par l’Etat à hauteur de 280 M€. Nous allons nous accorder un délai de six mois pour prendre la mesure de la situation économique. La ligne stratégique n’est toutefois pas remise en cause. Via-ID est un accélérateur dedans la mobilité, qui combine trois métiers. Nous investissons comme un fonds de capital-risque, nous accompagnons le développement de start-up comme un incubateur et nous essayons de transformer le modèle d’entreprise de Mobivia.

GU : Dix ans après la création de Via-ID, à quoi ressemble son portefeuille de participations ?

YM : Nous ciblons des start-up spécialisées dans la mobilité du quotidien smart et durable, pour lesquelles nous avons un vrai coup de cœur pour l’équipe. Cette dimension humaine est primordiale, d’autant que nous investissons en amorçage, un moment où le modèle économique est amené à pivoter. Mobivia, notre maison-mère, est spécialisée dans l’entretien automobile, nous regardons les différents business qui peuvent exister autour. L’idée est de créer un portefeuille de start-up dans lequel trouver deux ou trois pépites qui prendront demain le relais de filiales comme Midas et Norauto.

Au total, nous avons déjà investi plus de 100 M€ avec des tickets allant de quelques centaines de milliers d’euros à quelques millions. En général, nous cherchons à intégrer le conseil d’administration et détenir 15 à 20% du capital de l’entreprise. Suffisamment haut pour participer activement à son développement et suffisamment bas pour laisser les entrepreneurs travailler.

Nous avons déjà cédé certaines participations, par exemple en 2015 celle dans Ubeeqo, racheté par Europcar. Aujourd’hui, notre portefeuille est composé de 20 start-up, dont 16 en Europe, 3 aux Etats-Unis et 1 en Indonésie. Par exemple Klaxit dans le covoiturage ou Green On dans le vélo électrique [voir la liste ci-dessous, NDLR].

GU : Quelles tendances surveillez-vous pour de futurs investissements ?

YM : Je vois trois tendances se dessiner. La première est la mobilité douce décarbonée en ville. Sur nos 20 participations, 5 sont positionnées sur ce sujet : Smoove, Altermove, Green On, Cyclofix et Felix. Deuxièmement, la logistique du dernier kilomètre, à l’image de Trusk et You2you dans notre portefeuille. Nous espérons que ce dernier kilomètre se fera de plus en plus avec des véhicules électrifiés. Trusk, par exemple, est en train de se doter d’une flotte de camions électriques. Enfin, troisième tendance, le BtoB car, dans la transformation de la mobilité, les entreprises vont être de grandes prescriptrices. En France par exemple, la loi d’orientation des mobilités accélère ce mouvement. Notamment avec la mise en place du forfait mobilité durable, par lequel les employeurs contribuent aux frais de déplacement de leurs salariés. Le business model puissant de demain, dans la mobilité, ce sera du BtoBtoC.

« Des start-up dans l’aérien et le fluvial »

GU : Quel regard portez-vous sur les carburants alternatifs comme l’électrique ou l’hydrogène ?

YM : Il faut aller le plus vite possible vers les carburants alternatifs pour décarboner les transports. Mais l’enjeu numéro un est de se déplacer différemment. Si l’on veut lutter contre la pollution, il faut se déplacer moins grâce au télétravail et aux tiers-lieux, se demander quand et comment se déplacer, covoiturer, etc. Pour résumer, oui aux carburants alternatifs, mais d’abord se déplacer autrement.

En ce qui concerne l’hydrogène, ce n’est pas un sujet pour demain, mais pour après-demain. A un horizon de 8 à 10 ans plutôt que 3 à 5 ans, en tout cas pour un déploiement à grande échelle. Le seul segment de marché qui démarre, ce sont les bus. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que l’hydrogène émergera. Son grand intérêt tient à son empreinte carbone, bien meilleure que celle des batteries. Son inconvénient est de demander la mise en place d’une infrastructure de ravitaillement supplémentaire.

GU : Regardez-vous aussi l’aérien ou le maritime ?

YM : Je crois beaucoup à la transformation du secteur aérien, c’est indispensable. Nous ne nous intéressons pas particulièrement aux cas des avions, mais plutôt par exemple à ce qui va remplacer les actuels hélicoptères, typiquement pour les micro-déplacements urbains. N’oublions pas que les villes sur la planète seront de plus en plus grandes, on pourrait voir apparaître de nouvelles solutions de transport aérien de personnes dans les deux à trois ans. De même, Via-ID s’intéresse à ce qui se développe pour le transport sur l’eau, à l’image de la navette fluviale SeaBubbles. Les grandes villes mondiales se situent presque toutes en bord de mer ou de rivière. Dans ces deux domaines – l’air et l’eau – diverses start-up existent déjà. Je ne vous dirai pas de laquelle il s’agit, mais nous avons failli investir dans l’une d’entre elle il y a un mois !