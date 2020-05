Les délais de recours de nouveau modifiés

Dans son avis du 4 mai, le Conseil d’Etat recommandait de réexaminer les dérogations en matière de délais administratifs et juridiques à la faveur de la levée du confinement. Il a été entendu par le gouvernement. Parmi les ordonnances publiées aujourd’hui au Journal Officiel, la 2020-560 fixe le point de départ des délais applicables notamment au recours contre les autorisations environnementales (AE). La démarche qui est loin d’être circonscrite aux AE est expliquée et détaillée dans un rapport lui aussi publié au Journal Officiel.

La nouvelle date n’est désormais plus liée à la fin de l’état d’urgence le 10 juillet et ne devrait donc plus bouger quelle que soit la fin effective de cet état d’urgence. La prorogation courra à compter du ...

24 juin 2020 pour deux mois maximum, soit jusqu’au 24 août 2020, si les délais devaient expirer après le 12 mars 2020, date de début de l’état d’urgence sanitaire. Comme le rappelle Hélène Gelas, avocate associée du cabinet LPA-CGR avocats, jusqu’à la parution de cette nouvelle ordonnance, les délais et notamment les délais de recours qui expiraient après le 12 mars étaient reportés au 10 octobre 2020

Attention, cette modification ne concerne pas les autorisations d’urbanisme et les permis de construire, qui disposent déjà de délais « cristallisés » à compter du 24 mai, prolongés et non plus prorogés. Les enquêtes publiques qui devaient être organisées entre le 12 mars et le 30 mai 2020 voient elles aussi leurs délais fixés. Précision importante, Hélène Gelas fait remarquer que les délais de recours contre les autorisations environnementales restent pour leur part prorogés et non suspendus. L’occasion d’une nouvelle ordonnance ?