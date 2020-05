L’électrique sort-il vraiment gagnant du plan de soutien à l’automobile ?

« Il nous faut penser et construire l’après », a clamé Emmanuel Macron cette semaine en présentant le plan de soutien à la filière automobile. Et le président de la République d’ajouter : « l’après, dans l’industrie automobile, c’est la motorisation électrique ».

Ce plan présenté le 26 mai est un clair appel aux Français à renouveler le parc automobile en privilégiant les véhicules « propres ». L’association Avere France, qui promeut la mobilité électrique, y voit d’ailleurs un « coup d’accélérateur » et salue la volonté du gouvernement de « booster la demande avec des dispositifs d’aide ». Pour autant, quel peut-être l’impact réel, à court terme, de ce plan sur le marché de la voiture électrique ?

Des mesures temporaires

Dans les faits, ...

deux mesures de soutien à la demande vont coexister. La première cible spécifiquement l’électromobilité, pour les particuliers et les entreprises. Il s’agit d’augmenter le montant du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique et d’étendre ce dispositif aux hybrides rechargeables. Mais cette mesure sera temporaire, valable du 1er juin jusqu’à la fin de l’année.

L’autre mesure concerne la prime à la conversion, attribuée pour l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion en échange de la mise au rebut d’un véhicule plus vieux. Son critère d’éligibilité, basé sur les revenus, va être élargi pour couvrir les trois quarts de la population et le montant de la prime sera augmenté (plus fortement pour l’électrique que le thermique). Là aussi, la mesure sera temporaire (juin à décembre 2020). Et sera limitée en volume : seules les 200.000 premières acquisitions bénéficieront de ces conditions particulières. Une fois ce seuil atteint, le barème précédent sera rétabli.

Cette prime à la conversion est surtout contestée car elle ne soutient pas spécifiquement la mobilité électrique, mais aussi les motorisations thermiques de dernières générations. Certains y voient un moyen d’écouler les stocks d’invendus qui ont gonflé pendant le confinement, et qui dépassent d’après le gouvernement les 400.000 voitures, très majoritairement thermiques. « L’Etat ne devrait pas subventionner ainsi l’essence et le diesel. La prime à la conversion va venir s’ajouter aux gestes commerciaux des vendeurs, on brade le thermique », dénonce par exemple Marie Chéron, responsable mobilité à la Fondation Nicolas Hulot.

Le BtoB plus porteur

Mais surtout, « on ne peut pas raisonner uniquement en termes de compétitivité prix », estime-t-elle. Un avis partagé par Clément Le Roy, senior manager au cabinet Wavestone : « le prix n’est pas le seul paramètre. Le critère économique entre en jeu, mais aussi l’usage que l’on veut faire de sa voiture. L’âge moyen pour l’achat d’un véhicule neuf en France est de 53-54 ans. A cet âge, on a une approche différente de celle d’un jeune entrant sur le marché du travail ou d’un couple avec des enfants en bas âge », illustre-t-il.

Cela dit, l’offre en véhicules électriques se diversifie de plus en plus, et pourrait a priori satisfaire un plus large public. « C’est vrai sur le milieu et le haut de gamme », constate Clément Le Roy. « Il y a toujours un déficit sur l’entrée de gamme mais globalement, oui, l’offre s’est étoffée. » Est-ce pour autant suffisant ? Les Français vont-ils se ruer chez les concessionnaires ? « Le marché du véhicule léger neuf est avant tout porté par les entreprises, pour leurs flottes, et par les acteurs du leasing. En France, le BtoB représente ainsi les deux tiers du marché automobile dans le neuf », décrypte le consultant, qui voit bien le développement de l’électrique s’accélérer sur ce segment de marché bien précis. Entre les engagements environnementaux des entreprises et les aides, « il y a un alignement des planètes pour le BtoB« , juge-t-il, confirmant l’analyse de l’ONG Transport & Environment dans une récente étude.

La situation est en revanche moins évidente sur le segment des particuliers, « où un certain attentisme devrait subsister pendant deux à trois ans », selon Clément Le Roy. Il faut dire que « 7 à 8 véhicules sur 10 achetés par les ménages sont des véhicules d’occasion », ce qui n’est pas favorable à l’électrique. Il faudra aussi du temps pour surmonter les freins psychologiques des particuliers et leur faire prendre l’habitude de raisonner en coût global, pas seulement à l’acquisition, un raisonnement que font plus volontiers les entreprises. Une niche pourrait tout de même se développer chez les particuliers : le retrofit, conversion d’une motorisation thermique à l’électrique. Cette activité, depuis peu encadrée par la réglementation, pourra bénéficier de la prime à la conversion. « Une nouvelle très positive », pour l’association Aire, qui regroupe les acteurs du domaine.