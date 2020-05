« Langa International vise une dizaine de pays » [Gilles Lebreux]

Entretien avec Gilles Lebreux, Président de Langa International –

Après avoir vendu Langa à Engie en 2018, Gilles Lebreux n’a pas pour autant raccroché. Bien au contraire. Comme Jean-Marc Bouchet après la cession de Quadran, il a mis le cap sur l’international, bouclant rapidement une levée de fonds auprès de RGreen Invest et Bpifrance, qui ont pris chacun environ 10% du capital de sa société, pour accélérer son déploiement dans une dizaine de pays. Langa International vise un portefeuille de 3 à 4 GW de projets en développement fin 2021, essentiellement dans le solaire. Avec une stratégie visant à saisir les opportunités en conjuguant des zones risquées mais avec des retours sur investissement potentiellement élevés et d’autres plus matures.

GreenUnivers : Comment avez-vous enchaîné la vente de vos activités en France à Engie et le nouveau projet à l’international ?

Gilles Lebreux : Nous avions ...

« Nous voulons avant tout faire du développement »

commencé à regarder l’international au sein de Langa dès 2015. Trois ans plus tard, nous avons fait le choix de vendre à Engie : il y avait eu la vente de Quadran, un contexte de marché porteur, c’était le bon moment pour bien valoriser ce que nous avions créé. Mais Engie n’était pas intéressé par l’activité hors France, nous avons choisi de continuer avec deux des associés, Guy Canu et Daniel Jeulin.

GU : Quelle est votre stratégie en matière d’implantations ?

GL : Nous n’avons pas une stratégie géographique pré-établie, nous nous développons en fonction des opportunités qui se présentent via nos réseaux d’apporteurs d’affaires et de développeurs constitués depuis plusieurs années et au fil des rencontres. Nous avançons discrètement, en marge des grands acteurs. L’objectif est d’être actif dans une dizaine de pays, pas plus car il est important de bien comprendre les ressorts de chaque marché, le cadre réglementaire, son évolution… Avec une double démarche : soit co-développer des projets avec des partenaires locaux, soit racheter des petits portefeuilles en levant de la dette. Nous voulons avant tout faire du développement, parfois nous assurerons la construction et garderons les actifs mais nous en revendrons aussi en fonction de la rentabilité. Nous devrions avoir entre 3 et 4 GW de projets en développement et 200 MW en exploitation d’ici à fin 2021.

GU : Quelles sont les zones où vous êtes déjà actifs ?

GL : L’Asie d’abord, où nous avions pris une participation minoritaire devenue majoritaire dans un IPP basé à Singapour et spécialiste du solaire, Lys Energy. De là, nous essaimons en Malaisie, au Vietnam et en Indonésie où il y a beaucoup à faire. Nous sommes aussi en Amérique Latine, en Colombie où nous avons trouvé un bon partenaire pour du co-développement. C’est un pays où le solaire est encore émergent, mais qui offre de belles opportunités avec 50 Millions d’habitants et un trend de 18 ans de croissance. Il y a encore du risque, pas de feed-in tariff, il faut signer des PPA, mais le pays est moins convoité et moins compliqué que le Brésil par exemple. Nous y avons 2 GW de projets en développement, pour des centrales au sol de 10 à 500 MW. Nous sommes aussi au Chili, un marché plus mature où nous avons racheté un partenaire, et nous regardons le Vénézuela.

« Nous équilibrons entre les marchés risqués et matures »

GU : Et l’Europe ?

GL : Nous avons quelques projets en Italie et aussi en Espagne, mais ce marché attire beaucoup de compétiteurs. Nous préférons les pays moins fréquentés comme la Hongrie, où nous avons créé une société avec RGreen Invest et où nous présentons des projets aux appels d’offres, nous y avons 150 à 200 MW dans le pipe. Nous poursuivons aussi quelques projets en Afrique, au Sénégal, et dans les zones insulaires, dans le Pacifique. L’idée est d’équilibrer le portefeuille entre des pays plus à risque mais potentiellement plus rémunérateurs comme la Hongrie ou la Colombie, et d’autres plus matures.

GU : Seul le solaire vous intéresse ?

GL : C’est l’énergie la plus compétitive, la meilleure clé d’entrée dans un pays. Nous regardons le solaire flottant, les projets avec stockage dans les îles comme la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Dans ces zones, nous menons aussi quelques projets dans l’hydroélectricité. Et au Sénégal, nous avons un peu d’éolien mais cela reste marginal.

GU : Quels sont vos atouts auprès des développeurs locaux ?

GL : L’argent que nous apportons ! Nous allons investir entre 170 et 200 M$ dans les projets dans les deux ans. Nous valorisons aussi un retour d’expérience, une expertise. Notre track record inspire confiance. Ce qui est important, c’est d’avoir des stratégies bien alignées avec nos partenaires, c’est parfois complexe, cela nécessite de longues discussions. Mais nous restons toujours flexibles et rapides dans la prise de décision, avec une structure légère de 10 salariés en France, tous en télétravail, et en tout près de 75 personnes dans les différentes filiales.

GU : Et le marché français, y reviendrez-vous plus tard comme Jean-Marc Bouchet avec Qair ?

GL : Nous avons signé une clause lors de la vente de notre activité à Engie qui nous interdit d’y développer des projets pour l’instant. Il y a beaucoup à faire à l’international…