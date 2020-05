L’Allemagne prépare la phase 2 de son Energiewende

Le futur de la politique allemande en matière d’énergies renouvelables électriques se précise. Le pays vient de relever à 20 GW, contre 15 GW auparavant, son objectif 2030 en matière d’éolien en mer. C’est l’un des deux secteurs avec l’énergie photovoltaïque sur lesquels mise Berlin dans les prochaines années pour atteindre ses objectifs d’énergies renouvelables, censées remplacer les centrales à charbon dont le pays souhaite sortir à moyen terme. En revanche, l’important parc de génération biogaz devrait décroître. L’éolien terrestre traverse quant à lui un trou d’air et craint de surcroît l’effet falaise de la fin de l’obligation d’achat. L’Allemagne s’apprête par ailleurs à instaurer une taxe carbone.

Levée du plafond de 52 GWc

Comme ...

en France, l’énergie photovoltaïque est plébiscitée par le gouvernement allemand. Le parc PV du pays a atteint 49,751 GWc en février 2020, et devrait donc prochainement dépasser la limite des 52 GWc fixée dans le cadre de la loi EEG, limite à partir de laquelle les nouveaux projets ne peuvent plus prétendre à un soutien public. La filière est sur une belle série d’appels d’offres sursouscrits avec des prix très compétitifs, autour de 50 €/MWh. « Il y a un consensus politique pour lever ce plafond. Un nouveau cadre doit être présenté dans les prochaines semaines », indique Sven Rösner, directeur de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique. Selon lui, du niveau de soutien dépendra le dimensionnement des futures installations PV, avec le risque de voir les centrales enfler en taille et capacité pour obtenir davantage d’économies d’échelle s’il s’avère insuffisant.

L’éolien terrestre s’écroule

Le contraste est saisissant avec l’éolien terrestre. Le parc installé s’élève à 53,9 GW fin 2019 mais les raccordements sont en chute libre. Les nouvelles capacités ont été divisées par 5 en seulement deux ans, et moins d’1 GW a été raccordé en 2019. Pour favoriser l’acceptabilité de l’éolien terrestre, en berne, Peter Altmaier, ministre de l’Economie et de l’Energie, travaille sur un scénario consistant à imposer une redevance de 2 €/MWh reversée aux riverains, sous peine d’amende fixée à 2,5 €/MWh. Les exploitants auraient également la possibilité de proposer des tarifs réduits de l’électricité d’au moins 10% aux habitants proches des parcs.

En matière de développement, les appels d’offres, à une rare exception près, sont sous-souscrits et l’application au niveau fédéral de la règle de distanciation de 1 000 mètres des habitations pour retrouver un peu d’acceptabilité réduit le foncier disponible. Côté renouvellement, la réglementation s’avère plus contraignante qu’en France. « Un nombre grandissant de parcs éoliens vont sortir de l’obligation d’achat et certains d’entre eux ne poursuivront pas leurs opérations au-delà », affirme Sven Rösner. En relevant sa cible à 20 GW, l’Allemagne semble faire le pari de l’offshore pour compenser le trou d’air de la filière terrestre.

Le pic biogazier

Pour le biogaz, Berlin a visiblement atteint son pic d’installations (5 000 MW) selon l’Ofate, qui estime qu’il y aura une chute inexorable des capacités en exploitation jusqu’en 2035. Le financement des projets via la loi EEG pose un problème de rentabilité et de fait, « si les réglementations actuelles sont maintenues, il faut s’attendre à une réduction importante de la capacité » estime l’organisme public dans un rapport publié au printemps. Ce dernier estime qu’une alternative pourrait consister à substituer ces installations à parts égales par de l’éolien et du solaire complétés par des pompes à chaleur. Un scénario qui confirme la tendance à l’électrification des usages également outre-Rhin, l’électricité n’y représentant que 20% de son énergie. Il faudrait assurer une production cumulée d’au moins 6,1 GW via des éoliennes terrestres et 19,7 GWc via le photovoltaïque d’ici 2035, pour compenser la baisse du parc biogaz. Des chiffres élevés qui laissent planer le risque qu’une partie de la consommation soit remplacée par du gaz naturel, extrêmement bon marché depuis plusieurs années déjà.

Avec une part de 45% d’EnR dans son mix électrique, l’évolution du parc d’énergies renouvelables électriques en Allemagne va être très intéressante à observer. La tendance à la baisse des prix spot qui précédait la crise sanitaire, associée à la réduction du soutien public pose un défi aux développeurs. « La domination des énergies renouvelables a montré également leur difficulté à se refinancer par les prix de marché. En revanche, la baisse des prix spot fait mécaniquement sortir les unités thermiques du mix allemand », constate Sven Rösner. Ce dernier n’écarte pas la possibilité que le parc EnR installé diminue dans les prochaines années : « c’est un scénario possible », admet-il, mais selon lui de courte durée avec la montée en puissance de l’éolien en mer.

Taxe carbone en 2021



A noter qu’une taxe carbone va être introduite l’année prochaine en Allemagne. La loi a été votée et il ne manque plus que les décrets d’application. Les fournisseurs devront acheter des certificats, les cinq premières années à un prix fixé par le gouvernement : 25 €/tCO2 en 2021, niveau qui atteindra progressivement 55 €/tCO2 en 2025 (contre initialement prévu par la loi, 10 €/tCO2 et 35 €/tCO2 respectivement). À partir de 2026, les prix seront déterminés par enchères. Une quantité maximale d’émissions sera fixée ainsi qu’un corridor de prix, pour l’année 2026 seulement dans un premier temps, fixé à 55 – 65 €/tCO2 (contre initialement prévu par la loi 35 – 60 €/tCO2). A l’instar de la France, l’Allemagne a également mis en place un avantage fiscal pour la rénovation énergétique des bâtiments et une prime à la casse pour les chaufferies fonctionnant au fioul.