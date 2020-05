La start-up Zeway lève 15 M€ pour son scooter à batterie échangeable

(@Zeway)

Echanger la batterie d’un véhicule électrique plutôt que la recharger ? Better Place n’avait pas réussi à imposer la formule il y a dix ans pour les voitures de Renault. Zeway essaye de nouveau, mais pour les scooters, dont les batteries sont beaucoup plus légères. La start-up parisienne a été fondée en 2018 par plusieurs anciens de Solairedirect, désormais intégré chez Engie, et notamment par Amaury Korniloff, son président. Elle va installer à la rentrée 40 points d’échange-minute à Paris et proposer des deux-roues en leasing à 130€ par mois tout compris.

Une infrastructure à financer

Déjà pratiqué en Chine continentale et par Gogoro à Taiwan, le principe ...