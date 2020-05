La Berd épaule Qair et RGreen en Pologne

(@Qair)

Créée en 1991 pour aider les économies d’Europe centrale et orientale à se relever, la Banque européenne de reconstruction et de développement (Berd) a depuis élargi son horizon, en particulier vers les pays du pourtour méditerranéen. Mais elle n’a pas abandonné son orientation première. En témoigne ce prêt de 63 M€ accordé pour cinq projets éoliens et solaires en Pologne développés par le groupe Qair (ex Quadran International) qu’accompagne la société de gestion RGreen Invest. BNP Paribas participe selon ...