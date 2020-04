La transition énergétique vaut le détour [Livre]

Sorti peu de temps avant le confinement généralisé, le livre de Nicolas Rochon est un peu passé inaperçu. A tort. Ce n’est pas tous les jours qu’un « insider » de la transition énergétique, accompagné dans ses raisonnements et récits par quinze protagonistes, raconte et décrypte le parcours des énergies renouvelables en France. Ou plus exactement celui de l’électricité, car l’auteur, fondateur de RGreen Invest, se concentre sur son domaine de compétence, ie les secteurs éolien et solaire pour l’essentiel. « Ma transition énergétique », titre de l’ouvrage*, correspond donc surtout à « ma transition électrique », ce qui n’enlève rien à son intérêt. Lequel consiste à embarquer le lecteur dans l’aventure des EnR en la racontant de l’intérieur et en ...