Après trois mois creux, les enchères de garanties d’origine refont le plein

Lancées en septembre 2019, les enchères de garanties d’origine des productions d’énergies renouvelables sous soutien public ont démarré fort avant de s’essouffler au début de cette année. Les enchères de mars dernier, correspondant aux productions de décembre 2019, ont été particulièrement sous-souscrites avec seulement 14% des volumes alloués. Le tour de table d’avril a en revanche trouvé son public. Explications.

14,2 TWh alloués

Les garanties d’origines mises aux enchères correspondant ...

aux productions de l’année 2019 (à partir de mars) totalisent 14,2 TWh. Les GO de mars à septembre ont été écoulées à 100%, ce qui n’a pas été le cas des trois derniers mois de l’année. Les volumes alloués d’octobre, novembre et décembre se sont brusquement effondrés à respectivement 40%, 36% et seulement 14% du total proposé. Sur chacun des deux derniers mois de l’année, 19 lots n’ont tout simplement pas trouvé du tout preneur, les autres étant souvent sous-souscrits. A l’image du lot Centre-Val de Loire/éolien de décembre qui proposait 140 898 MWh, dont seulement 8 553 MWh ont été acquis. Ou encore celui de Normandie/éolien de novembre qui proposait 82 964 MWh, dont uniquement 1 977 MWh ont trouvé preneur. Sur l’ensemble des productions de l’année 2019, 76% des volumes mis aux enchères ont été alloués.

« Cette situation peut paraître surprenante, mais en réalité elle ne l’est pas. Elle traduit uniquement le fait que la plupart des fournisseurs étaient déjà couverts en arrivant en hiver et qu’ils n’ont pas eu besoin d’acheter davantage de garanties d’origine pour s’équilibrer », indique Julien Tchernia, PDG du fournisseur EkWateur. Une explication qui semble être corroborée par l’enchère d’avril, correspondant aux productions du mois de janvier, souscrite à 100%. Ces garanties d’origine, valides 1 an, étant les premières de l’année 2020, elles ont naturellement davantage d’intérêt pour les fournisseurs que celles mises aux enchères un mois plus tôt. Ce qui explique leur succès.

Un prix plancher divisé par 2

En matière de prix, les disparités entre les technologies et les lots sont importantes. La valeur des garanties d’origine a oscillé entre 0,1 et 1,56 €/MWh, soit un rapport de 1 à 15. Selon les calculs du cabinet Watt’s Next, les GO solaires sont les mieux valorisées à 0,44 €/MWh en moyenne, les EnR thermiques les moins chères à 0,25 €/MWh en moyenne. Toutes technologies confondues, le prix moyen des GO s’élève à 0,33 €/MWh. Au final, la vente des garanties d’origines des productions EnR de l’année 2019 a rapporté à l’Etat environ 4,7 M€.

A noter tout de même que la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a visiblement fortement revu à la baisse le prix plancher qu’elle avait imposé lors de la première enchère. Celui-ci s’élève désormais vraisemblablement à 0,10 €/MWh, puisqu’aucun lot n’a été attribué à un prix inférieur lors des dernières enchères, avril inclus. Pour rappel, il avait été dans un premier temps fixé à 0,22 €/MWh. Le prochain round aura lieu entre les 20 et 27 mai prochains.