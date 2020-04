Le Fonds chaleur en manque de projets ?

(c) Idex

La filière de la chaleur renouvelable a longtemps demandé plus de soutiens publics, en particulier via le Fonds chaleur de l’Ademe. Mais celui-ci, plutôt bien doté désormais, pourrait en fait manquer… de projets à soutenir. En cause, le triple effet de la crise Covid-19, du retard des élections municipales et du faible prix du gaz. « Pour le second semestre et l’année 2021, je n’ai aucune confiance quant à la pleine utilisation des moyens mis à disposition par le Fonds chaleur et l’Ademe. L’arrêt actuel des chantiers de raccordement a de fortes chances d’inciter des abonnés potentiels à réviser leurs intentions, encouragés de surcroît par le faible prix du gaz. Or, un nombre d’abonnés plus étroit...